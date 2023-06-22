Також очікуються сильні пориви вітру. Прогнозується ІI рівень небезпечності – помаранчевий.

Дивіться також Київ накрила потужна злива та грози: у підземних паркінгах затопило елітні авто

Негода атакує Львів та область

За даними синоптиків, 23 червня у Львові у другій половині дня прогнозуються грози, сильна злива, град. Очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 метрів за секунду, а ввечері – 25 – 28 метрів за секунду.

У Львівській області у другій половині дня та до кінця доби також прогнозують грози. У північній частині регіону очікується сильна злива та град.

Також прогнозують пориви південно-західного вітру 17 – 22 метрів за секунду, а місцями – 25 – 28 метрів за секунду.

Синоптики зазначали, що також буде ІI рівень небезпечності – помаранчевий.

Що робити під час грози вдома

Зачиніть двері та вікна.

Утримайтеся від душу, ванни чи миття посуду.

Уникайте електричних приладів будь-якого типу.

Уникайте дротових телефонів.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 Каналу

Де та коли в Україні пригріє до +33 градусів

Нагадаємо, що синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала, що найближчими днями у частині областей України буде спека. Втім, на Заході високих температурних чекати ще не варто.

Так, найближчими днями спека очікується переважно у південних регіонах. Птуха пояснила, що традиційно, коли заходить повітряна маса на територію України, то в регіонах, які ближче до південних широт, температура вища на кілька градусів.