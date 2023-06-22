Также ожидаются сильные порывы ветра. Прогнозируется II уровень опасности – оранжевый.

Смотрите также Киев накрыл мощный ливень и грозы: в подземных паркингах затопило элитные авто

Непогода атакует Львов и область

По данным синоптиков, 23 июня во Львове во второй половине дня прогнозируются грозы, сильный ливень, град. Ожидаются порывы юго-западного ветра 17 – 22 метров в секунду, а вечером – 25 – 28 метров в секунду.

Во Львовской области во второй половине дня и до конца суток прогнозируют грозы. В северной части региона ожидается сильный ливень и град.

Также прогнозируют порывы юго-западного ветра 17 – 22 метров в секунду, а местами – 25 – 28 метров в секунду.

Синоптики отмечали, что также будет ІІ уровень опасности – оранжевый.

Что делать во время грозы дома

Закройте дверь и окна.

Воздержитесь от принятия душа, ванны или мытья посуды.

Избегайте электрических устройств любого типа.

Избегайте проводных телефонов.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 Канала

Где и когда в Украине пригреет до +33 градусов

Напомним, что синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала, что в ближайшие дни в части областей Украины будет жара. Впрочем, на Западе высоких температур ждать еще не стоит.

Так, в ближайшие дни жара ожидается преимущественно в южных регионах. Птуха пояснила, что традиционно, когда заходит воздушная масса на территорию Украины, то в регионах ближе к южным широтам температура выше на несколько градусов.