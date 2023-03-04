Заметим, что сильные порывы ветра – от 15 до 18 метров в секунду – следует ожидать в воскресенье утром, 5 марта. Возможную непогоду в столице также прокомментировали в Киевской городской военной администрации – то есть пренебрегать этим предупреждением не стоит ни в коем случае.

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Какой уровень опасности может быть объявлен

Надо сказать, что такие порывы ветра – это І уровень опасности (желтый). Его объявляют, когда есть гололедица, наблюдается увеличение осадков, однако серьезной опасности для жизни человека нет.

Хотя стоит все же быть готовым к проблемам, скажем, на линии электропередач.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Вместе с тем в КМВА призвали людей держаться подальше от линий электропередач и не парковать автомобили в местах, где может упасть что-то тяжелое, например дерево.

Обратите внимание! Как отмечают в Укргидрометцентре, погода по Киевской области 5 марта будет облачной, но с прояснениями. Ночью следует надеяться на небольшой снег и температуру от 1 до 6 градусов мороза. Днем ситуация обещает быть лучше – от 0 до 5 градусов тепла по Цельсию.

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Будут ли еще морозы в Украине

К этой теме вспомним прогнозы метеорологов относительно того, будет ли падать этой весной еще снег и будут ли сильные морозы. Собственно, как констатировал синоптик Игорь Кибальчич, с начала марта возобновляется стойкий курс на тёплую весну.

Конечно, возможны кратковременные похолодания – до -10 градусов ночью, однако длительного снижения температуры не будет.