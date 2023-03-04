Зауважимо, що сильних поривів вітру – від 15 до 18 метрів на секунду – слід очікувати у неділю вранці, 5 березня. Можливу негоду у столиці також прокоментували в Київській міській військові адміністрації – себто нехтувати цим попередженням не варто у жодному разі.

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Який рівень небезпеки може бути оголошено

Потрібно сказати, що такі пориви вітру – це І рівень небезпеки (жовтий). Його оголошують, коли є ожеледиці, спостерігається збільшення опадів, однак серйозної небезпеки для життя людини немає.

Хоча варто все ж бути готовими до проблем, скажімо, на лінії електропередач.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Разом з тим у КМВА закликали людей триматись якомога далі від ліній електропередач і не паркувати автомобілі у місцях, де може впасти щось важке, наприклад дерево.

Зверніть увагу! Як зазначають в Укргідрометцентрі, погода по Київщині 5 березня загалом буде хмарною, але з проясненнями. Вночі варто сподіватися на невеликий сніг і температуру від 1 до 6 градусів морозу. Вдень ситуація обіцяє бути кращою – від 0 до 5 градусів тепла за Цельсієм.

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Чи будуть ще морози в Україні

До цієї теми згадаємо прогнози метеорологів стосовно того, чи падатиме цієї весни ще сніг та чи будуть люті морози. Власне, як констатував синоптик Ігор Кібальчич, від початку березня відновлюється стійкий курс на теплу весну.

Звісно, можливі короткочасні похолодання – до -10 градусів вночі, – однак тривалого зниження температури не буде.