Киев заливает: столицу накрыли мощный ливень и град
Днем 7 августа Киев накрыла непогода. В столице начался сильный ливень и местами даже град.
Также в городе бурлит мощный ветер. Что сейчас происходит в столице с погодой – читайте далее в материале 24 Канала.
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В Киеве бурлит непогода
Днем 7 августа в некоторых районах столицы начался дождь. Также местами наблюдается шквальный ветер.Важно! В Украине сегодня, 7 августа, объявили штормовое предупреждение. Его прогнозируют в западных, северных и большинстве центральных областей.
Кстати, в Киеве затапливает уже не только улицы, но и подъезды. Например, как в доме, расположенном в Соломенском районе.
В столице затапливает подъезд: смотрите видео
Последствия непогоды в столице: смотрите видео
Напомним, что 7 августа в 5:36 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что в селе Морозовка в результате разряда молнии произошло возгорание жилого дома. Пожар оперативно был ликвидирован. На месте происшествия задействовано 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Кроме этого, в этот же день в 6:12 в селе Сухолучье Вышгородского района молния привела к возгоранию хозяйственного здания. К тушению были привлечены 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
Непогода на Киевщине
В Киевской области устраняют последствия непогоды. На утро 7 августа вернули свет более 29,6 тысяч семей в 123 населенных пунктах, которые обесточивались полностью или частично. Возобновили работу 58 линий электропередачи и 1158 трансформаторных подстанций.
Больше всего пострадали от непогоды Бучанский, Фастовский, Обуховский районы. Сильный порывистый ветер привел к массовым падениям деревьев, которые повлекли за собой разрушение опор и разрывы проводов линий электропередачи.
В настоящее время еще обесточены 34 населенных пункта, из-за чего без света остаются 6278 домов.
Погода в Украине 7 августа
- На Севере и в Центре будут кратковременные дожди с грозами. Из-за этих осадков метеорологи объявили в Киевской области 1 уровень опасности (желтый). На Западе будет сильно дождь. В западных областях тоже ожидаются грозы.
- На юге и востоке осадки не ожидаются. Там будет сухая и жаркая погода.
- На Западе ожидается сильное понижение температуры. Там днем столбики термометров будут показывать +17…+23. На Севере будет +23…+28, а в Центре – +26…+30.
- На Юге столбики термометров будут показывать +28…+33. Жарче всего будет на Востоке, где температура может подняться до +38.