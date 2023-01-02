В Киеве 1 января зафиксировали температурный рекорд за все годы наблюдения
Источник:Радио Свобода
В первый день 2023-го в столице и многих городах и селах Украины зафиксировали температурный рекорд. Интересно, что идет речь, вероятно, о самом высоком показателе за все годы научного наблюдения.
По данным разных погодных сайтов, днем 1 января вплоть до заката столбик термометра в Киеве достигал 13 или 14 градусов Цельсия. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Самая высокая температура еще с 1991 года
Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован еще в 1991 году. Тогда, по данным СМИ, он составил 11,1 градуса тепла.
Впрочем, точные температурные показатели за 1 января 2023 года должна обнародовать Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Заметим, что раньше 24 канал рассказывал, в каких регионах синоптики прогнозировали аномальное потепление. Подробнее об этом читайте здесь в нашем материале.
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Когда в Украине ударят морозы
- В Укргидрометцентре рассказали, что похолодание предположительно начнется уже в скором времени. Во второй половине, особенно в последней декаде января, могут ударить морозы.
- "Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", – отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
- Кстати, по прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в январе, вероятно, будет достигать 0 – 5 градусов мороза. Тем временем в Крыму – 1 – 2 градуса тепла, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.