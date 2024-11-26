Когда будет самая морозная ночь в Киеве, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Морозы в Киеве
Эксперт отметила, что в синоптической перспективе на 10 суток резкие перепады погоды не ожидаются. Даже наоборот, после вот атмосферного фронта в четверг – пятницу, уже с выходных и даже в начале следующей недели будет преобладать погода без осадков. Опять будет влиять поле повышенного давления снова. Поэтому будет относительно спокойная погода.
В то же время синоптик отметила, эта ночь еще может быть морозной.
Если говорить непосредственно для Киева, самая морозная ночь ожидается именно на 27 число, то есть на среду. Это -5 – -7 градусов ночью может быть. Днем около 0 градусов,
– сказала Наталья Птуха.
Однако уже с 28 ноября ночью 0 – -2 градуса. До начала декабря ночью ожидается максимум до -5 градусов.
Погода на декабрь 2024 года
- Синоптик также рассказала, что по данным мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, этого года декабрь в Украине ожидается близким к норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.
- "Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не ожидаем. Как раз таки ожидаем близкие к климатической норме, более классическая зимняя погода", – отметила Птуха.
- Заметим, что согласно климатическим характеристикам, абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. В восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье даже до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.
- Абсолютный максимум – +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20, на юге Крыма до +25 градусов.
- По прогнозу Укргидрометцентра, месячное количество осадков также ожидается в пределах нормы. В частности, 34 – 78 миллиметров. Однако в горных районах 81 – 105.
- "Единственное, что, возможно, меньше осадков, по крайней мере в начале декабря, в дальнейшем мы еще не можем говорить, но у нас опять же, поскольку антициклон, в первые 5 дней, скорее всего, будет минимум осадков", – отметила синоптик.