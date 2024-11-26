Когда будет самая морозная ночь в Киеве, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Морозы в Киеве

Эксперт отметила, что в синоптической перспективе на 10 суток резкие перепады погоды не ожидаются. Даже наоборот, после вот атмосферного фронта в четверг – пятницу, уже с выходных и даже в начале следующей недели будет преобладать погода без осадков. Опять будет влиять поле повышенного давления снова. Поэтому будет относительно спокойная погода.

В то же время синоптик отметила, эта ночь еще может быть морозной.

Если говорить непосредственно для Киева, самая морозная ночь ожидается именно на 27 число, то есть на среду. Это -5 – -7 градусов ночью может быть. Днем около 0 градусов,

– сказала Наталья Птуха.

Однако уже с 28 ноября ночью 0 – -2 градуса. До начала декабря ночью ожидается максимум до -5 градусов.

Погода на декабрь 2024 года