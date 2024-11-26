Коли буде найморозніша ніч у Києві, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Морози у Києві

Експертка зазначила, що в синоптичній перспективі на 10 діб різкі перепади погоди не очікуються. Навіть навпаки, після ось атмосферного фронту у четвер – п'ятницю, уже з вихідних і навіть на початку наступного тижня переважатиме погода без опадів. Знову впливатиме поле підвищеного тиску знову. Тож буде відносно спокійна погода.

Водночас синоптикиня наголосила, ця ніч ще може бути морозною.

Якщо говорити безпосередньо для Києва, найморозніша ніч очікується саме на 27 число, тобто на середу. Це -5 – -7 градусів вночі може бути. Вдень близько 0 градусів,

– сказала Наталія Птуха.

Однак, уже з 28 листопада вночі 0 – -2 градуси. До початку грудня вночі очікується максимум до -5 градусів.

Погода на грудень 2024