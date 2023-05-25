На Киев движется мощная гроза: синоптики призвали не паниковать

Жители Киева и Киевской области могут услышать громкие звуки 25 мая. Однако паниковать не нужно – это всего лишь гроза.

Так, погода в столице резко ухудшится. Киев и область накроет ливень.

Важно Грозы и дожди не утихают: прогноз погоды в Украине на 25 мая

На столицу движется мощная гроза

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Так, в ближайшие часы с содержанием до конца суток 25 мая прогнозируют грозу.

Также будет держаться І уровень опасности – желтый.

Будьте внимательны и осторожны!

– подчеркнули синоптики.

Кстати, специалисты напоминают, что во время грозы следует плотно закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор.

Советы для киевлян во время непогоды

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращайтесь в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Что нельзя делать на улице во время грозы

Ни в коем случае не паркуйте автомобиль под деревьями или высокими конструкциями. Также не прячьтесь от ливня под деревьями, поскольку они тоже притягивают молнии.

Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не открывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды. Лучше намокнуть, чем быть пораженным током.

Не пользуйтесь электрическими приборами и не звоните с мобильного телефона.

Лучше выключите любые электрические приборы, поскольку они как молниеприемники.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 Канала