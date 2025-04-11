До -5 градусов: ночью в Киеве и области еще будут заморозки

Уже вскоре в Украину снова вернется весеннее тепло. Впрочем, этой ночью еще будут заморозки, в частности, в столице и на Киевщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки в Киеве

В субботу, 12 апреля, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Никакие осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов, в Киеве 1 – 3 градуса,

– отметили синоптики.

Днем на Киевщине ожидается +7 – +12 градусов, в столице – около +10 градусов.

Заморозки в Украине / Скриншоты из Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре также предупреждали, что этой ночью в большинстве западных областей и на Юго-Востоке заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый. На остальной территории заморозки в воздухе 0 – -5 градусов II уровень опасности, оранжевый).

Далее, 13 и 14 апреля в Украине заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый).