Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Заморозки у Києві

У суботу, 12 квітня, у Києві й області буде хмарно з проясненнями. Жодні опади не очікуються. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів, у Києві 1 – 3 градуси,

– зазначили синоптики.

Удень на Київщині очікується +7 – +12 градусів, у столиці – близько +10 градусів.

Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі також попереджали, що цієї ночі в більшості західних областей і на Південному Сході заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий. На решті території заморозки в повітрі 0 – -5 градусів II рівень небезпечності, помаранчевий).

Далі, 13 та 14 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).

