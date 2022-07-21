В Киевской области в ближайшее время прогнозируют грозу

Ведь гром очень похож на звуки взрывов от "прилетов", которые наблюдаются ежедневно в разных областях Украины. Поэтому теперь, чтобы предупредить и успокоить население, ГСЧС сообщает о возможных изменениях погоды, в частности о грозах.

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Сегодня, 21 июля, жителям столицы следует быть спокойными, если услышат звуки грома в ближайшее время.

Внимание! В Киевской области в ближайшее время с удержанием до конца суток 21 июля гроза ( І уровень опасности, желтый),
– говорится в сообщении.

В то же время, если раздались сигналы воздушной тревоги, то не стоит быть уверенными, что это всего лишь гром и молния. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности!

Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля.

  • Ужгород – +33...+35
  • Львов – +31...+33
  • Ивано-Франковск – +30...+32
  • Тернополь – +30...+32
  • Черновцы – +30...+32
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +30...+32
  • Ровно – +30...+32
  • Житомир – +25...+27
  • Винница – +26...+28
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +30...+32
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +24...+26
  • Черкассы – +24...+26
  • Чернигов – +22...+24
  • Сумы – +22...+24
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +24...+26
  • Запорожье – +28...+30
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +22...+24
  • Киев – +24...+26


Прогноз погоды на 22 июля. / Карта Укргидрометцентра.