На Київщині найближчої години прогнозують грозу
Адже грім дуже схожий до звуків вибухів від "прильотів", які спостерігаються щодня у різних областях України. Тому відтепер, аби попередити і заспокоїти населення, ДСНС повідомляє про йймовірні зміни погоди, зокрема про грози.
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Сьогодні, 21 липня, жителям столиці слід бути спокійними, якщо почують звуки грому впродовж найближчої години.
Увага! На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 липня гроза ( І рівень небезпечності, жовтий),
– йдеться у повідомленні.
Водночас, якщо пролунали сигнали повітряної тривоги, то не варто бути певними, що це всього лиш грім та блискавка. Будьте пильними й дотримуйтеся правил власної безпеки!
Прогноз погоди в містах України на 22 липня
- Ужгород – +33...+35
- Львів – +31...+33
- Івано-Франківськ – +30...+32
- Тернопіль – +30...+32
- Чернівці – +30...+32
- Хмельницький – +29...+31
- Луцьк – +30...+32
- Рівне – +30...+32
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +26...+28
- Одеса – +29...+31
- Миколаїв – +30...+32
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +24...+26
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +22...+24
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +24...+26
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +23...+25
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +22...+24
- Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру