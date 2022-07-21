На Київщині найближчої години прогнозують грозу

Адже грім дуже схожий до звуків вибухів від "прильотів", які спостерігаються щодня у різних областях України. Тому відтепер, аби попередити і заспокоїти населення, ДСНС повідомляє про йймовірні зміни погоди, зокрема про грози.

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Сьогодні, 21 липня, жителям столиці слід бути спокійними, якщо почують звуки грому впродовж найближчої години.

Увага! На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 липня гроза ( І рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо пролунали сигнали повітряної тривоги, то не варто бути певними, що це всього лиш грім та блискавка. Будьте пильними й дотримуйтеся правил власної безпеки!

Прогноз погоди в містах України на 22 липня

Ужгород – +33...+35

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру