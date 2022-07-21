На Київщині найближчої години прогнозують грозу

Адже грім дуже схожий до звуків вибухів від "прильотів", які спостерігаються щодня у різних областях України. Тому відтепер, аби попередити і заспокоїти населення, ДСНС повідомляє про йймовірні зміни погоди, зокрема про грози.

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Сьогодні, 21 липня, жителям столиці слід бути спокійними, якщо почують звуки грому впродовж найближчої години.

Увага! На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 липня гроза ( І рівень небезпечності, жовтий),
– йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо пролунали сигнали повітряної тривоги, то не варто бути певними, що це всього лиш грім та блискавка. Будьте пильними й дотримуйтеся правил власної безпеки!

Прогноз погоди в містах України на 22 липня

  • Ужгород – +33...+35
  • Львів – +31...+33
  • Івано-Франківськ – +30...+32
  • Тернопіль – +30...+32
  • Чернівці – +30...+32
  • Хмельницький – +29...+31
  • Луцьк – +30...+32
  • Рівне – +30...+32
  • Житомир – +25...+27
  • Вінниця – +26...+28
  • Одеса – +29...+31
  • Миколаїв – +30...+32
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +22...+24
  • Полтава – +23...+25
  • Дніпро – +24...+26
  • Запоріжжя – +28...+30
  • Донецьк – +23...+25
  • Луганськ – +22...+24
  • Харків – +22...+24
  • Київ – +24...+26


Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру