Сильная жара надолго не задержится: когда будет похолодание в Украине

В ближайшие дни в части областей Украины будет сильная жара. Кое-где температура в тени может достичь +38 градусов. На солнце, конечно же, еще больше. Впрочем, вскоре снова ожидается похолодание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз погоды на картах Укргидрометцентра.

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Когда будет похолодание в Украине?

В ближайшие трое суток в западных, Житомирской и Винницкой областях будут идти умеренные, местами значительные дожди. Также будут грозы, днем в отдельных районах град и шквалы до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет достигать +14 – +20 градусов, днем +20 – +26 градусов.

Между тем в большинстве северных и центральных областей, днем 27 июля также в Одесской и Николаевской местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ночью +17 – +24 градуса, днем 27 июля +25 – +30 градусов. На Юге и Востоке, 28 – 29 июля уже в большинстве областей +29 – +34 градуса, в южных и большинстве центральных местами сильная жара +35 – +38 градусов.

Интересно, что по ориентировочному прогнозу на картах, в последние дни июля температура воздуха в Украине ощутимо снизится. Так, если в Одесской области на 27 июля синоптики прогнозировали +35 – +37 градусов, то уже на 31 июля ожидается лишь +26 – +28 градусов.

Кстати, на Западе дневные максимумы могут снова снизится вплоть до +18 градусов. Заметим, сильная жара не ожидается ни в одной из областей. Только на Востоке еще могут удерживаться +30 – +32 градуса.

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Когда снизится температура / Скриншоты из Укргидрометцентра

Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, составлял +2 – +9 градусов. На юге Одесской и Херсонской областей, а также в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.