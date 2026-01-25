Потепление идет в Украину: какой будет погода в последнюю неделю января

В Украине в начале недели ожидается потепление, которое придет с запада и юга и постепенно распространится на всю страну. В то же время предупреждают о туманах и гололеде на дорогах по территории страны.

Местами также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 26 января, будет облачно, местами будет незначительный снег и дождь. Температура воздуха ночью будет -12...-17 градусов в северных и восточных областях, днем ожидается -5...-11 градусов. В остальных регионах будет теплее.

Там прогнозируют -7...+1 градусов в ночное время. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+4 градусов. В то же время на крайнем юге и на Закарпатье, согласно прогнозу, предполагаются +5...+9 градусов.

У вторник, 27 января, в большинстве областей будет дождь. Температура в восточных, Сумской и Днепропетровской областях ночью будет -10...-16 градусов, днем – -3...-8 градусов, в остальных областях будет -4...+3 градусов в течение суток.

У среду, 28 января, в основном будут дождь, мокрый снег и морось. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях составит -5...-10 градусов, на территории других областей ожидается в диапазоне -4...+2 градусов.

В течение дня по Украине температура воздуха будет колебаться в пределах -2...+4 градусов, на юге Одесской области и Крыму температурные показатели, согласно обнародованным данным, составят +5...+12 градусов.

У четверг, 29 января, в северных, западных и местами центральных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы составит в диапазоне -2...+3 градусов, днем будет 0...+5 градусов.

У пятницу, 30 января, в основном будет незначительный дождь. Температура воздуха будет -2...+3 градусов ночью и -1...+4 градусов днем. На крайнем юге и в Крыму столбики термометров покажут +5...+10 градусов.

Какая погода будет на выходных?

У субботу, 31 января, будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -7...+2 градусов, одновременно для южной части предусматривают +3...+9 градусов.

У воскресенье, 1 февраля, также ожидаются осадки, значительными они будут на Левобережье. Температура воздуха ощутимо снизится, в течение суток она будет в диапазоне -5...-15 градусов, а на юго-востоке около 0 градусов.

Какую погоду уже прогнозировали синоптики?