Синоптики ответили, будет ли сильная жара в ближайшие дни

Уже почти середина июля. Впрочем, жары по всей Украине еще не было. Более того, в части регионов наблюдалась прохладная погода.

На этой неделе любители жары, вероятно, не смогут ее насладиться. Очень больших значений температуры не будет. Впрочем, сильной прохлады – тоже.

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Только кое-где до +30 градусов

Наталья Диденко отмечает, что воздух в начале этой недели в Украине можно упаковывать в красивые баночки и коробочки и дарить потом в жару друзьям и просто запыхавшимся прохожим.

Максимальная температура воздуха (10 июля – 24 Канал) в большинстве областей будет составлять комфортные +23...+28 градусов. Только на Закарпатье и местами в южной части где-то выскочит до +30 градусов,

– отметила синоптикиня.

Ветер будет северо-западный, временами с порывами до 15 – 18 метров в секунду. Дожди, возможно, с грозами, в понедельник ожидаются на Севере, в Карпатах, а вечером в центральных областях. На остальной территории уже сухо и солнечно.

10 июля в столице, вероятно, пройдет дождь с грозой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+25 градусов.

"Ближайшая неделя не обещает сильной жары, – дышите свободно, отдыхайте, работайте спокойно, справляйтесь с вишнями, кабачками, оббегайте выставки, сходите в поликлинику на плановые обследования, потому что скоро все врачи уйдут в отпуска, подумайте, что можно сейчас хорошего и полезного сделать для осени и зимы", – подытожила Наталья Диденко.

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Обратите внимание! Независимо от погоды, помогайте украинским воинам, которые уже более 500 суток полномасштабной войны защищают родную землю от российского агрессора.

Например, присоединитесь к сбору за этой ссылкой. Военным на Бахмутском направлении срочно нужен бус.