Украину накроют дожди: когда и в каких областях будет лить несколько дней подряд

Подготовьте свои зонтики и резиновые сапоги. В Украину возвращаются дожди. На этой неделе осадки ожидаются в большинстве областей нашего государства. Кое-где они будут идти несколько дней подряд.

Синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз погоды на неделю. В частности, рассказал, где и когда именно ожидать осадков, передает 24 Канал.

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Дожди будут идти в большинстве областей

По словам Кибальчича, в понедельник погоду в Украине будет определять антициклон, который к вечеру эволюционирует в поле повышенного давления. В большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков.

Впрочем, уже во вторник, 12 сентября, в Харьковской области, а еще в Карпатах днем местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. На следующий день осадки ожидаются уже на Юге и местами Западе.

В четверг, 14 сентября, малоподвижный атмосферный фронт станет причиной дождей снова в западных областях, а днем также местами в центральных и Киевской. Вероятны отдельные грозы, а иногда и шквалы. На остальной территории без осадков.

В пятницу, 15 сентября, погодные условия будут определяться малоподвижным высотным циклоном. В большинстве областей, кроме западной части, пройдут дожди, кое-где с грозами,

– отметил синоптик.

Интересно, что в субботу кое-где пройдут уже умеренные дожди. В частности, в восточных и южных регионах. В других – без существенных осадков.

Впрочем, уже в воскресенье, 17 сентября, погоду в Украине будет определять юго-западная периферия молодого антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Кстати, температура воздуха ночью +9…+14, днем +23…+28.

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Кстати говоря! Кибальчич отметил, что в течение недели предполагается комфортная и спокойная погода без резких колебаний атмосферного давления. Кстати, температура будет выше нормы на 2 – 4 градуса.

Так что резкое похолодание пока не ожидается.