В Украине продолжается лето, – синоптик рассказала, когда начнется настоящая осень

В ближайшее время резкого и сильного похолодания в Украине еще не будет. Интересно, что у нас до сих пор метеорологическое лето.

Когда же пройдет жара и начнется настоящая осень, рассказала в интервью 24 Канала Наталья Птуха. Заметим, синоптик Укргидрометцентра ответила, будет ли еще в сентябре +30 градусов.

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Метеорологическая осень еще не наступила

В настоящее время наблюдается мягкий переход от лета к осени, содержание средней погоды. Несколько осенней в ночные часы и почти летней днем.

Метеорологическая осень у нас еще не наступила, потому что это когда среднесуточная температура ниже +15 градусов. То есть сейчас в Украине по сути еще продолжается метеорологическое лето,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, очень высоких температур, в частности, жары до +30 градусов и выше, в ближайшей перспективе уже не будет. Синоптики прогнозируют максимум +27…+28.

"Каких-то резких заливов теплого воздуха с Юга пока не прогнозируем. А если их не будет, то, пожалуй, и +30 тоже не будет", – отметила Птуха.

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