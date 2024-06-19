Никаких дождей по всей Украине: когда уже будет сухо и солнечно

С первых дней июня в Украине чуть ли не ежедневно идут дожди. Кое-где они значительные, прекращаются, а потом идут снова.

Как долго еще будут идти дожди и грозы, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт сказал, когда будет сухо.

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Когда прекратятся дожди

Кибальчич прогнозировал, что в течение этой недели ожидается классический летний характер погоды, с периодическими дождями и преобладанием теплой, местами жаркой воздушной массы.

Из-за поступления воздушных масс и атмосферных фронтов из центральной Европы, на Западе Украины ожидается довольно неустойчивая погода. Так, периодически будут идти дожди в сопровождении гроз, а иногда не исключены сильные ливни, шквалы и крупный град.

Между тем в других регионах ожидается более устойчивая погода с тенденцией постепенного повышения температуры воздуха, особенно на Юге и Юго-Востоке.

Кибальчич писал, что 20 июня, в центральных, северных и восточных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории без существенных осадков.

В пятницу, 21 июня, осадков в Украине не предвидится,

– отметил синоптик.

Кстати, в субботу сохранится преимущественно сухая устойчивая погода. Однако, днем на Западе местами снова пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой.

В воскресенье, 23 июня, в западных областях местами также дожди и грозы. На остальной территории Украины – без осадков.