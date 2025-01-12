Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине

Так, 12 января на Западе, днем и на Севере и большинстве центральных областей небольшой снег, мокрый снег. Ночью в Карпатах умеренный, также на юго-востоке мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега. Между тем на остальной территории без существенных осадков.

13 – 14 января в Украине преимущественно без осадков, только ночью 13 января местами слабый снег,

– отметили синоптики.

Так предупредили, что на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, западный, 5 – 12 метров в секунду.

Ночью -1 – -8 градусов, днем от -3 до +3. Однако на Юге 13 января около 0 градусов, днем 0 – +6 соответственно.

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Прогноз погоды на 13 января / Скриншот с Укргидрометцентра

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Прогноз на январь