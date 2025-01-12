Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода в Україні
Так, 12 січня на Заході, вдень і на Півночі та більшості центральних областей невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі в Карпатах помірний, також на південному сході мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території без істотних опадів.
13 – 14 січня в Україні переважно без опадів, лише вночі 13 січня місцями слабкий сніг,
– зазначили синоптики.
Так попередили, що на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, західний, 5 – 12 метрів на секунду.
Вночі -1 – -8 градусів, вдень від -3 до +3. Однак, на Півдні 13 січня близько 0 градусів, вдень 0 – +6 відповідно.
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Прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру
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Прогноз на січень
- Раніше в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз на січень. Так, місячна температура очікується в межах 0 – -3 градуси. На Закарпатті, Одещині, Херсонщині й у Криму 0 – +2 градуси. Зауважили, це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року складає 33 – 79 міліметрів, що в межах норми.
- До слова, абсолютний мінімум температури повітря, зафіксований у січні за всю історію спостережень в Україні, сягає -23 – -37 градусів. Однак, на Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині й у Карпатах подекуди -38 – -39 градусів, а на Черкащині та Луганщині місцями навіть -40 – -41,9 градуса.
- Натомість абсолютний максимум у січні – +10 – +18, у Криму навіть до +21 градуса. У Чернігівській, Сумській області та на високогір'ї Карпат тільки +8 – +9 градусів.
- Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха зазначила: "В принципі протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів… Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше".