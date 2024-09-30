В Украине продолжается метеорологическое лето: когда начнется настоящая осень
На календаре – последний день сентября. Впрочем, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха объяснила, когда начнется настоящая осень.
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Когда начнется настоящая осень
Эксперт отметила, метеорологическая осень наступит, когда средняя суточная температура несколько дней подряд будет ниже +15 градусов. Для каждого региона это определяется отдельно.
В западных областях, скорее всего, где-то уже на этой неделе можно будет анализировать, говорить о ее начале. В то же время по Югу и Востоку еще остаются довольно-таки высокие показатели. Скорее всего, там еще будет продолжаться метеорологическое лето. По крайней мере в начале октябрьских дней,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Ранее синоптик рассказывала, что снижение температуры начнется с воскресенья, 29 сентября. Его почувствуют жители Запада, Севера и частично центральных областей.
Интересно, что возвращение тепла пока не ожидается.
В принципе, такая погода будет удерживаться. После воскресенья уже будет более осенний характер, а дневные максимумы, больше на них ориентируемся, будут в пределах именно до +20 градусов. То есть +15 – +20 градусов. По Западу также,
– отметила Наталья Птуха.
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Погода на октябрь
- Синоптик также рассказала, что по расчетам мировых прогностических центров, для первой декады октября на Западе температура будет несколько ниже из-за поступления более прохладного воздуха. Возможно, даже на 1 – 2 градуса.
- Между тем на Севере и частично в центральной части еще будет оставаться близко к норме. На Юге и Востоке – немного выше, в частности, на 1 – 2 градуса.
- "И, в принципе, по октябрю, если говорить, то все равно, даже несмотря на то, что первая декада в западных областях может оказаться немного прохладной, остальное время ожидаем, что будет или близко к норме, или на 1 – 1,5 градуса выше. Речь идет о средней месячной температуре", – сказала синоптик.
- Кстати, в Укргидрометцентре уточнили, что средняя месячная температура воздуха в октябре предполагается в пределах +7 – +13, что на 1 – 1,5 градуса выше нормы.