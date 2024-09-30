В Украине продолжается метеорологическое лето: когда начнется настоящая осень

На календаре – последний день сентября. Впрочем, в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха объяснила, когда начнется настоящая осень.

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Когда начнется настоящая осень

Эксперт отметила, метеорологическая осень наступит, когда средняя суточная температура несколько дней подряд будет ниже +15 градусов. Для каждого региона это определяется отдельно.

В западных областях, скорее всего, где-то уже на этой неделе можно будет анализировать, говорить о ее начале. В то же время по Югу и Востоку еще остаются довольно-таки высокие показатели. Скорее всего, там еще будет продолжаться метеорологическое лето. По крайней мере в начале октябрьских дней,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Ранее синоптик рассказывала, что снижение температуры начнется с воскресенья, 29 сентября. Его почувствуют жители Запада, Севера и частично центральных областей.

Интересно, что возвращение тепла пока не ожидается.

В принципе, такая погода будет удерживаться. После воскресенья уже будет более осенний характер, а дневные максимумы, больше на них ориентируемся, будут в пределах именно до +20 градусов. То есть +15 – +20 градусов. По Западу также,

– отметила Наталья Птуха.

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Погода на октябрь