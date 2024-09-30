Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха пояснила, коли ж почнеться справжня осінь.

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Коли почнеться справжня осінь

Експертка зазначила, метеорологічна осінь настане, коли середня добова температура кілька днів поспіль буде нижчою за +15 градусів. Для кожного регіону це визначається окремо.

У західних областях, скоріш за все, десь уже на цьому тижні можна буде аналізувати, говорити про її початок. Водночас по Півдню і Сходу ще залишаються досить-таки високі показники. Скоріш за все, там ще триватиме метеорологічне літо. Принаймні на початку жовтневих днів,

– наголосила Наталія Птуха.

Раніше синоптикиня розповідала, що зниження температури почнеться з неділі, 29 вересня. Його відчують жителі Заходу, Півночі й частково центральних областей.

Цікаво, що повернення тепла поки не очікується.

В принципі, така погода буде утримуватися. Після неділі вже буде більш осінній характер, а денні максимуми, більше на них орієнтуємося, будуть у межах саме до +20 градусів. Тобто +15 – +20 градусів. По Заходу також,

– зазначила Наталія Птуха.

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Погода на жовтень