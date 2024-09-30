Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха пояснила, коли ж почнеться справжня осінь.
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Коли почнеться справжня осінь
Експертка зазначила, метеорологічна осінь настане, коли середня добова температура кілька днів поспіль буде нижчою за +15 градусів. Для кожного регіону це визначається окремо.
У західних областях, скоріш за все, десь уже на цьому тижні можна буде аналізувати, говорити про її початок. Водночас по Півдню і Сходу ще залишаються досить-таки високі показники. Скоріш за все, там ще триватиме метеорологічне літо. Принаймні на початку жовтневих днів,
– наголосила Наталія Птуха.
Раніше синоптикиня розповідала, що зниження температури почнеться з неділі, 29 вересня. Його відчують жителі Заходу, Півночі й частково центральних областей.
Цікаво, що повернення тепла поки не очікується.
В принципі, така погода буде утримуватися. Після неділі вже буде більш осінній характер, а денні максимуми, більше на них орієнтуємося, будуть у межах саме до +20 градусів. Тобто +15 – +20 градусів. По Заходу також,
– зазначила Наталія Птуха.
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Погода на жовтень
- Синоптикиня також розповіла, що за розрахунками світових прогностичних центрів, для першої декади жовтня на Заході температура буде дещо нижчою через надходження більш прохолодного повітря. Можливо, навіть на 1 – 2 градуси.
- Тим часом на Півночі й частково в центральній частині ще залишатиметься близько до норми. На Півдні та Сході – трохи вищою, зокрема, на 1 – 2 градуси.
- "І, в принципі, по жовтню, якщо говорити, то все одно, навіть попри те, що перша декада у західних областях може виявитися трохи прохолодною, решта часу очікуємо, що буде або близько до норми, або на 1 – 1,5 градуса вище. Йдеться про середню місячну температуру", – сказала синоптикиня.
- До речі, в Укргідрометцентрі уточнили, що середня місячна температура повітря в жовтні передбачається в межах +7 – +13, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.