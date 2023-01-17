Крещенских морозов не будет: какую погоду прогнозируют на Иордан

Уже в четверг христиане восточного обряда будут отмечать Крещение Господне. Для многих в этот день уже стало традицией нырять в прорубь. Однако удастся ли сделать это в этом году, рассказываем дальше.

Погода будет удивлять украинцев

В канун праздника Крещения Господня христиане отмечают второй Сочельник. Заметим, что в среду, 18 января, по всей территории нашего государства синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

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На Западе и Севере будет +7...+10 градусов. Тем временем на Востоке кое-где на несколько градусов прохладнее. В частности, в Луганской области +3...+5 градусов.

Теплее всего уже традиционно на Юге нашего государства. Там погода буквально поразит местных жителей. Ведь воздух прогреется до +15 градусов. Тем временем в Крыму еще больше – +18.

Однако небо над всей Украиной будет затянуто облаками. Кроме того, в западных и восточных областях ожидается дождь.

Прогноз погоды на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра

На Крещение морозов не будет

На Крещение в Украине будет немного прохладнее. Впрочем, морозы также не будут донимать. Так что нырнуть в прорубь не получится. Как днем, так и ночью, синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

Жителям Запада лучше далеко не прятать свои зонтики, ведь снова будет идти дождь. Однако значительные осадки будут только в Ужгороде.

Днем в западных регионах +6...+8 градусов. Такие же показатели будут на Востоке. Тем временем на Севере +7...+9.

Интересно, что в Кропивницком температура воздуха, как и на Юге Украины будет достигать 12 – 14 градусов тепла. На территории временно оккупированного полуострова снова до +18.

Прогноз погоды на 19 января / Скриншот из Укргидрометцентра