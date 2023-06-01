+30 еще не будет: синоптики удивили прогнозом на первую декаду июня

В начале июня в Украине снова снизится температура. Летнюю жару в ближайшее время синоптики не прогнозируют.

Вероятно, что в первой декаде июня +30 не будет. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Жара в ближайшее время еще не будет

Если рассматривать первую декаду июня, то перспективы, чтобы там было +30 – вряд ли. Разве что только в южных областях,

– отметила Наталья Птуха.

Более того, 2 – 3 июня по Украине будет проходить атмосферный фронт. За ним последует понижение температуры.

"Уже 3 и 4 июня будет ощутимо прохладнее", – добавила синоптик.

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Прогноз погоды на месяц

Заметим, вероятно, в июне 2023-го средняя месячная температура будет несколько выше нормы. В частности, в Укргидрометцентре отметили, что ожидается 18 – 23 градуса тепла, в горах 15 – 19. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.

Также синоптики рассказали, что количество осадков ожидается в пределах 49-90 миллиметров. Однако в Карпатах и на Прикарпатье больше, в частности, 117 – 171 миллиметр. Впрочем, это тоже в пределах нормы.