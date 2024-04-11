Будет ли в Украине рекордная жара: первые прогнозы на лето 2024 года

В 2024 году на погоду летом будут влиять активность Солнца и завершение фазы "Эль-Ниньо". Ждать ли сильно жары, спрогнозировали в Украинском гидрометеорологическом институте.

Так, будет ли это лето рекордно жарким, рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

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Какая будет погода летом

Эксперт отметила, что лето в Украине, возможно, и не будет рекордно жарким. С одной стороны ожидается нейтральная фаза между "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья". С другой – на планету будет влиять очень активная солнечная радиация.

И расчеты, и экспертные оценки говорят о том, что у нас лето может быть жарким. Но, если до этого речь шла о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно таки теплым,

– подчеркнула метеоролог.

Отметила, что такая ситуация связана сразу с несколькими факторами. Вера Балабух объяснила, что на процессы такого большого масштаба, влияющие на циркуляцию атмосферы в течение длительного периода, влияет состояние океанов.

"И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, – это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" – повышение или охлаждение экваториальных вод, которые существенно влияют затем на циркуляцию", – рассказала эксперт.

Кстати, аномально высокие температуры, которые сейчас наблюдаются в Украине, в частности, обусловлены положительной фазой "Эль-Ниньо". Обычно в годы "Эль-Ниньо" и наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

Сейчас мы видим, что фаза "Эль-Ниньо" заканчивается и очень стремительно температура океана начинает охлаждаться. То есть мы переходим в нейтральную фазу и, возможно, благодаря этому температура воздуха может несколько снизиться,

– сказала метеоролог.

В то же время добавила, что значительную роль играет и другой фактор – природные факторы, которые влияют на температуру воздуха.

"Один из них – это солнечная радиация. Вы знаете об этих циклах солнечные? 11-летние. Так вот сейчас у нас наблюдается 25 цикл солнечной радиации. И соответственно, до октября будет отмечаться максимальная активность. И вот возможно, что этот фактор также повлияет на то, что температура воздуха летом может быть выше нормы", – отметила Вера Балабух.