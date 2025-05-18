Погода на лето: будет ли в Украине аномальная жара в Украине

Этим летом средняя температура может быть на 2 градуса выше нормы. Наибольшая жара ожидается в июле.

Об этом рассказала метеоролог Вера Балабух, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Погода на лето 2025 в Украине

Если учитывать изменения климата, которые продолжаются уже последние 20 – 30 лет, то самый интенсивный рост температуры воздуха происходит именно в зимний и летний сезоны.

В 2025-м средняя температура лета может быть на 2 градуса выше нормы.

Самая высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине. Относительно того, достигнет ли в этом году температура воздуха 40 градусов и выше, – говорить пока рано,

– отметила Вера Балабух.

Метеоролог добавила, что в случае вероятного развития таких погодных условий синоптики обязательно предупредят об опасности.

Похожее мнение высказал и синоптик Игорь Кибальчич. Отметил, что существует примерно 70 – 75% вероятности, что лето будет аномально теплым.

Температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1 – 1,5 градуса. Но это не означает, что каждый летний месяц будет жарким. Например, июнь может быть прохладным, зато июль и август - очень теплыми,

– подчеркнул метеоролог.

По словам Кибальчича, по статистике самыми жаркими обычно является период с 15 июля по 15 августа. Именно в это время фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

Также метеоролог отметил, что, несмотря на то, что прошлое лето было довольно сухим, особенно на Левобережье, есть шанс, что в этом году дождей будет больше и грозы станут более активными.