Будет ли лето в Украине аномально жарким, и как много дождей ждать: объяснение метеорологов

Погода в Украине летом 2026 года, вероятно, не будет очень жаркой, подобные условия скорее всего будут проявляться лишь в отдельные дни. В то же время в течение сезона на территории страны ожидается достаточное количество осадков.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова, пишет LB.ua.

Будет ли лето жарким?

По мнению украинского профессора, сейчас целесообразнее ориентироваться на погодные условия лета 2025 года, а не на сезоны предыдущих лет, которые характеризовались длительной жарой, поэтому регулярно повышенных температур не будет.

Отдельные дни, конечно, будут жаркими, но высокая температура не будет держаться и в целом лето будет очень похожим на прошлое,

– объяснила она.

По ее словам, в прошлом году количество осадков превысило показатели 2024-го, и в 2026-м также ожидается достаточно дождей. Это связано с длительными исключительными атмосферными процессами, которые наблюдаются уже полтора года.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух отмечает, что лето в Украине в текущем году ожидается теплее климатической нормы.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов и Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Количество осадков, по ее словам, будет в норме и с дефицитом на северо-востоке.

"Но такую аномалию (1– 2 градуса) дают практически каждый год, а на самом деле она может быть значительно выше. Это умеренный расчет, часто очень заниженный", – объясняет метеоролог, допуская более высокие значения.

Обратите внимание! Укргидрометцентр ранее опроверг заявления об аномально жарком лете. Вероятность Эль-Ниньо составляет 40% и не имеет прямой связи с погодой в Украине. Поэтому сейчас точно спрогнозировать погоду летом невозможно.

