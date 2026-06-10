Похолодание и непогода сунут в часть Украины: синоптик ответил, кому ждать ливней и грозы

Центральные регионы уже вскоре окажутся на грани температурных контрастов, что, вероятно, может привести к ухудшению погодных условий в виде таких явлений, как грозы, ливни и шквалистый ветер.

Такую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометерологии Виталий Постригань в новой публикации в фейсбуке.

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Что будет с погодой в дальнейшем?

Синоптик предупредил о существенном ухудшении погодных условий в Украине в пятницу, 12 июня, поскольку из-за обострения атмосферных фронтов в части регионов могут сформироваться условия для опасных метеорологических явлений.

По его словам, именно центральные области окажутся на грани температурных контрастов, именно в таких зонах атмосфера накапливает энергию, необходимую для развития гроз, сильных ливней, шквалистого ветра, а местами даже града.

Фактически – это обратная сторона любой волны жары, как говорят – ее заключительная стадия,

– написал он.

Таким образом, по предварительным расчетам, центральная часть, в частности Черкасская область, окажутся на грани резких температурных контрастов из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Это создаст условия для непогоды.

Специалист объяснил, что это будет способствовать развитию опасных погодных явлений, в частности грозовых дождей, града и шквалистого ветра, который будет двигаться со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. Температурный фон снизится.

Ночью столбики термометров будут показывать в диапазоне от 13 до 18 градусов тепла. В то же время в дневное время температура воздуха составит лишь около 20 градусов тепла, вместо 29 градусов тепла, которые фиксировали синоптики ранее.

"Атмосфера динамична, а синоптическая ситуация под пристальным контролем синоптиков. Следите за предупреждениями, будьте в курсе погодных капризов", – резюмировал он.

Кстати, в целом погода в Украине в ближайшее время будет оставаться неустойчивой из-за влияние атмосферных фронтов и области пониженного атмосферного давления. В большинстве регионов – кратковременные дожди, местами с грозами.