Погода на май: будут ли заморозки и сильные дожди, когда потеплеет – прогноз на месяц

На прошлой неделе в Украину снова пришло похолодание вплоть до заморозков. В большинстве областей на поверхности почвы, а иногда и в воздухе. Впрочем, до мая осталось всего несколько дней.

Какой будет погода в последний месяц весны, – в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на май 2025 года

По предварительным прогнозам, в мае среднемесячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов.

Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много,

– отметила Наталья Птуха.

Интересно, что ранее в мае также фиксировали заморозки. Синоптик ответила, возможны ли они в этом году.

Возможны, но практически пока что в начале месяца их не видно. Поэтому будем уточнять информацию,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Также добавила, что вот этот процесс пройдет 26 – 28 апреля с ночными заморозками, и дальше уже можно будет конкретнее говорить также о начале мая. Потому что пока практических значений нет.

Ожидается, что уже со вторника, 29 апреля, погода в Украине будет достаточно классической весенней, с плюсовыми температурами как днем, так и ночью.

1 – 2 мая должно быть по-весеннему комфортно,

– отметила Птуха.

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Интересно! Абсолютный максимум в мае достигал +30 – +37 градусов. В Одесской, Луганской области и в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.



Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю наблюдений, в мае составляет 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.

Также синоптик рассказала, что 1 – 2 мая ожидается снова поле повышенного атмосферного давления, поэтому вероятность дождей меньше.

В общем месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, – 88 – 138 миллиметров.

"Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем", – отметила Птуха.