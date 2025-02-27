Сильные морозы в Украине: какую самую низкую температуру фиксировали в марте

Март – переходный месяц, который может сочетать как проявления зимней погоды, так и достаточно высокие температурные показатели.

Об этом в интервью 24 Канала рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Погода на март в Украине

Этой зимой на метеостанциях не зафиксировали понижения температуры до -30 градусов. Самыми прохладными были последние выходные февраля, 22 и 23 числа. Синоптики прогнозировали до -23 градусов. Впрочем, далее морозы ослабли, а в части областей, в частности, на Западе, днем уже пригрело до +7 градусов.

Наталья Птуха рассказывала, что последние дни февраля и первые марта будут с повышением температурных показателей. Особенно это будет ощущаться в дневные часы.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя лунная темпера в марте предполагается.– +7 градусов, что на 1– 1, 5 градуса выше нормы. Кроме того, синоптики обнародовали климатическую характеристику марта.

Абсолютный минимум температуры воздуха -20– -37 градусов, в Закарпатье и в южной части страны -10– -27 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Важно! Речь идет о самой низкой температуре, которую фиксировали в марте за всю историю метеонаблюдений. Интересно, что абсолютный максимум достигает +19– +29 градусов, в Карпатах +14– +16.

Впрочем, таких сильных морозов в марте 2025 года пока не ожидается. По прогнозу синоптиков, 1 марта ночью -1– -6 градусов, днем 0– +5, в Закарпатье +5– +9. Однако на Востоке ночью -7– -12, днем 0– -5 градусов.

Кстати, в Украине самые низкие температуры обычно в восточных областях. Наталья Птуха объяснила, почему именно.

"Они больше вглубь континента, и туда эти воздушные массы из Атлантики чуть позже доходят или могут даже где-то задерживаться., если на восточную территорию влияет поле высокого давления, и оно блокирует процессы с запада", – отметила синоптик.