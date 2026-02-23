Какой будет погода в начале марта, и когда придет тепло в Украину

В Украину приближается потепление с началом новой недели. Вследствие этого погодные условия изменятся, возможно даже усиление ветра и осадки.

Такую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Какая погода придет в Украину в скором времени?

По словам специалиста, уже с понедельника в Украину будет поступать теплый воздух атлантического происхождения, что повлечет изменения погодных условий, в частности, вероятно, усилится ветер, будет колебаться атмосферное давление и будут осадки.

Согласно его прогнозам, течение 23 – 26 погода на территории всей Украины будет влажной и неустойчивой. Возможны осадки в виде снега и мокрого снега, а также дождь. В то же время прогнозируют туман и возникновение гололеда на дорогах.

В течение этих дней температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, течение дня столбики термометров будут показывать от 0 до 6 градусов тепла. В некоторых регионах будет теплее.

Так, в западных и Одесской областях до 26 – 28 февраля температурные показатели поднимутся и будут в пределах от 8 до 14 градусов тепла. Несмотря на такой оптимистичный сценарий, немного прохладно еще будет на севере Левобережья.

Игорь Кибальчич добавил, что в первые дни марта погода по Украине будет теплой. Но такое потепление повлечет активное таяние снега, что, вероятно, приведет к повышению уровня воды в реках и подтоплению низких участков.

