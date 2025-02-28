Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprg.ua.

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Прогноз погоды на март

После относительно холодного февраля в Украине предполагается наступление весны уже с первых дней марта., отметил метеоролог. Подчеркнул, особенно приход теплого воздуха ощутят на себе жители западных и южных областей. Тем временем на севере Левобережья, а также на крайнем Востоке прохладная погода еще задержится на время.

И все же, тенденция повышения температуры вырисовывается во всех регионах, а средняя температура в марте ожидается на 1– 2 градуса выше нормы. В Приазовье, Крыма и местами в восточных областях близко к норме. В течение всего месяца ожидается значительное количество солнечных дней., однако по ночам будет морозно,

– отметил Игорь Кибальчич.

Интересно, что количество осадков по всей Украине может быть незначительным, в среднем на 10– 30% ниже климатической нормы. Метеоролог объяснил, что это связано с тем, что в атмосферной циркуляции будет преобладать поле высокого давления.

Особенно дефицит осадков будет касаться восточных, центральных и северных областей Да, здесь могут появиться первые признаки засухи, которая имеет все шансы на дальнейшее развитие, с учетом того, что в предыдущие месяцы увлажнение также было на довольно низком уровне.