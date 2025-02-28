Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprg.ua.

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Прогноз погоди на березень

Після відносно холодного лютого в Україні передбачається настання весни вже з перших днів березня, зазначив метеоролог. Наголосив, особливо прихід теплого повітря відчують на собі жителі західних і південних областей. Тим часом на півночі Лівобережжя, а також на крайньому Сході прохолодна погода ще затримається на деякий час.

І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах, а середня температура у березні очікується на 1 – 2 градуси вищою за норму. У Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми. Упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Цікаво, що кількість опадів по всій Україні може бути незначною, у середньому на 10 – 30% нижчою за кліматичну норму. Метеоролог пояснив, що це пов'язано з тим, що в атмосферній циркуляції переважатиме поле високого тиску.

Особливо дефіцит опадів буде стосуватися східних, центральних і північних областей. Так, тут можуть з'явитися перші ознаки посухи, яка має всі шанси на подальший розвиток, з урахуванням того, що в попередні місяці зволоження також було на доволі-таки низькому рівні.