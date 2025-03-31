31 марта, 15:11
Тепло, но большинство областей накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля
В Украине во вторник, 1 апреля, будет облачно. Синоптики прогнозируют, что в этот день в нескольких областях будут идти дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине 1 апреля
Специалисты говорят, что в первый день апреля ожидаются небольшие, днем в северных областях умеренные дожди. Лишь на юге, днем и на юго-востоке страны будет без осадков.
Ветер будет преимущественно северо-западный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, в южной и юго-восточной части 13 – 18 градусов,
– говорится в сообщении.
Погода в Украине на 1 апреля 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +12...+14;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +12...+14;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17;