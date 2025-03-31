Тепло, но большинство областей накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля

В Украине во вторник, 1 апреля, будет облачно. Синоптики прогнозируют, что в этот день в нескольких областях будут идти дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 апреля

Специалисты говорят, что в первый день апреля ожидаются небольшие, днем в северных областях умеренные дожди. Лишь на юге, днем и на юго-востоке страны будет без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, в южной и юго-восточной части 13 – 18 градусов,

– говорится в сообщении.



Погода в Украине на 1 апреля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах