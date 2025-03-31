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24 Канал Новости Украины Тепло, но большинство областей накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля
31 марта, 15:11
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Тепло, но большинство областей накроют дожди: прогноз погоды на 1 апреля

Ирина Марцияш

В Украине во вторник, 1 апреля, будет облачно. Синоптики прогнозируют, что в этот день в нескольких областях будут идти дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 апреля

Специалисты говорят, что в первый день апреля ожидаются небольшие, днем в северных областях умеренные дожди. Лишь на юге, днем и на юго-востоке страны будет без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 4 – 9 градусов тепла; днем 8 – 13 градусов, в южной и юго-восточной части 13 – 18 градусов,
– говорится в сообщении.


Погода в Украине на 1 апреля 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +12...+14;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +12...+14;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +10...+12;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17;