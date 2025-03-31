Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 квітня

Фахівці кажуть, що в перший день квітня очікуються невеликі, вдень у північних областях помірні дощі. Лише на півдні, вдень і на південному сході країни буде без опадів.

Вітер буде переважно північно-західний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, у південній та південно-східній частині 13 – 18 градусів,
– ідеться в повідомленні.


Погода в Україні на 1 квітня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +15...+17;
  • Миколаїв +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Сімферополь +16...+18;
  • Кропивницький +15...+17;
  • Черкаси +12...+14;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +10...+12;
  • Полтава +12...+14;
  • Дніпро +14...+16;
  • Запоріжжя +15...+17;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17;