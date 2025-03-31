Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 квітня

Фахівці кажуть, що в перший день квітня очікуються невеликі, вдень у північних областях помірні дощі. Лише на півдні, вдень і на південному сході країни буде без опадів.

Вітер буде переважно північно-західний. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі 4 – 9 градусів тепла; вдень 8 – 13 градусів, у південній та південно-східній частині 13 – 18 градусів,

– ідеться в повідомленні.



Погода в Україні на 1 квітня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах