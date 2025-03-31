Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода у квітні

По всій Україні під впливом атмосферних фронтів і циклонічної діяльності пройдуть опади, часом значні.

Наприкінці тижня, починаючи з північних та західних областей, можливе суттєве зниження температури, випадання снігу та встановлення зимового характеру погоди,

– зазначив метеоролог.

Лише в південно-східній половині України температура залишиться на досить високому рівні.

Так, за прогнозом Кібальчича, у суботу, 5 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень на більшій частині території країни, окрім Криму та Приазов'я пройдуть дощі, у західних та північних областях із мокрим снігом. Вночі +5 – +10 градусів, удень на Заході й Півночі лише +2 – +7, в інших регіонах +10 – +18, а на півдні Одещини до +20 градусів.

У неділю, 6 квітня, під впливом активного циклону очікується холодна й нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді дощу, у західних та північних областях переважно мокрого снігу. Подекуди опади будуть значними.

На Півночі й Заході вночі вже -4 – +1 градус, вдень -4 – +1 градус. Тим часом на Півдні та Сході вночі +3 – +8 градусів, удень +12 – +17 градусів.