Будет лить как из ведра, местами – с грозами: прогноз погоды на 17 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 17 июня, снова будет дождливой. Местами будет лить как из ведра, а также будут наблюдаться кратковременные грозы.
В то же время температура воздуха будет теплой. Местами столбики термометров будут достигать +29 градусов.
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Какой будет погода 17 июня
Как сообщают синоптики, днем будет облачно с прояснениями. Так, на всей территории Украины будут наблюдаться умеренные дожди, местами с грозами. Особенно будет лить в северо-восточной части страны. Ночью же в большинстве западных, а также в Винницкой областях – без осадков.
Несмотря на обильные осадки, погода будет теплой. Так, столбики термометров поднимутся до +21...+26 градусов, а на Юге – до +29. Ночью температура будет достигать +13...+18 градусов, одна несколько прохладнее будет на Западе – от +10 до +15 градусов.
Ветер будет северо-западный, а на Юге и Востоке Украины – юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на Киевщине
В Киеве и области также будет лить. Так, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями, местами – с грозами. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью в Киевской области будет +13...+18 градусов, а днем – от +21 до +26. В Киеве ночью будет теплее – +16...+18 градусов, а днем ожидается от +23 до +27 тепла.
Температура в городах Украины
- Киев +23...+25;
- Ужгород +24...+26;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +23...+25;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +23...+25;
- Винница +24...+26;
- Одесса +26...+28;
- Николаев +27...+29;
- Херсон +26...+28;
- Симферополь +26...+28;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +23...+25;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +25...+27;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +23...+25.
Погода в Украине 17 июня / Карта Укргидрометцентра
Когда прекратятся дожди
Как прогнозируют синоптики, уже во вторник, 18 июня, осадков значительно уменьшится. Дожди будут идти только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Полтавщине.
Уже с 19 июня осадков не прогнозируется, а солнечная погода вернется во все области. К слову, со среды также станет и жарче. Столбики термометров поднимутся до +31 градусов почти по всей стране.