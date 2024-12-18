Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды в Украине
Как прогнозируют синоптики, в четверг, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. В большинстве областей будет сухо и без осадков. В то же время в северо-восточной части ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах возможна гололедица, а в Карпатах – туман.
Что касается температур, то холоднее всего будет на Востоке и Севере. Там столбики термометров покажут до +4 градусов днем, а ночью – до -6 мороза.
В западных, большинстве южных областей и в Крыму будет теплее – до +12 тепла. Ночью на Юге, Западе и Центре морозы не прогнозируют, максимум – столбики термометров могут местами опуститься до 0.
Ветер будет юго-западный и южный, 5 – 10 метров в секунду.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +5...+7,
- Ужгород +6...+8,
- Львов +8...+10,
- Ивано-Франковск +10...+12,
- Тернополь +7...+9,
- Черновцы +7...+9,
- Хмельницкий +7...+9,
- Луцк +6...+8,
- Ровно +6...+8,
- Житомир +4...+6,
- Винница +5...+7,
- Одесса +9...+11,
- Николаев +7...+9,
- Херсон +8...+10,
- Симферополь +9...+11,
- Кропивницкий +5...+7,
- Черкассы +4...+6,
- Чернигов +3...+5,
- Сумы 0...+2,
- Полтава +2...+4,
- Днепр +2...+4,
- Запорожье +3....+5,
- Донецк +1...+3,
- Луганск 0...+2
- Харьков 0...+2.
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / Карта Укргидрометцентра