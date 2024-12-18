Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Аномальное тепло или затяжные морозы: какой будет погода зимой 2025 в Украине

Прогноз погоды в Украине

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 19 декабря, будет облачно с прояснениями. В большинстве областей будет сухо и без осадков. В то же время в северо-восточной части ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Также на дорогах возможна гололедица, а в Карпатах – туман.

Что касается температур, то холоднее всего будет на Востоке и Севере. Там столбики термометров покажут до +4 градусов днем, а ночью – до -6 мороза.

В западных, большинстве южных областей и в Крыму будет теплее – до +12 тепла. Ночью на Юге, Западе и Центре морозы не прогнозируют, максимум – столбики термометров могут местами опуститься до 0.

Ветер будет юго-западный и южный, 5 – 10 метров в секунду.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +5...+7,
  • Ужгород +6...+8,
  • Львов +8...+10,
  • Ивано-Франковск +10...+12,
  • Тернополь +7...+9,
  • Черновцы +7...+9,
  • Хмельницкий +7...+9,
  • Луцк +6...+8,
  • Ровно +6...+8,
  • Житомир +4...+6,
  • Винница +5...+7,
  • Одесса +9...+11,
  • Николаев +7...+9,
  • Херсон +8...+10,
  • Симферополь +9...+11,
  • Кропивницкий +5...+7,
  • Черкассы +4...+6,
  • Чернигов +3...+5,
  • Сумы 0...+2,
  • Полтава +2...+4,
  • Днепр +2...+4,
  • Запорожье +3....+5,
  • Донецк +1...+3,
  • Луганск 0...+2
  • Харьков 0...+2.

Погода 19 декабря
Прогноз погоды в Украине на 19 декабря / Карта Укргидрометцентра