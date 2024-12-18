Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Аномальне тепло чи затяжні морози: якою буде погода взимку 2025 в Україні
Прогноз погоди в Україні
Як прогнозують синоптики, у четвер, 19 грудня, буде хмарно з проясненнями. У більшості областей буде сухо й без опадів. Водночас у північно-східній частині очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах можлива ожеледиця, а у Карпатах – туман.
Що стосується температур, то найхолодніше буде на Сході та Півночі. Там стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів вдень, а вночі – до -6 морозу.
У західних, більшості південних областей та в Криму буде тепліше – до +12 тепла. Вночі на Півдні, Заході й Центрі морози не прогнозують, максимум – стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися до 0.
Вітер буде південно-західний та південний, 5 – 10 метрів за секунду.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +5...+7,
- Ужгород +6...+8,
- Львів +8...+10,
- Івано-Франківськ +10...+12,
- Тернопіль +7...+9,
- Чернівці +7...+9,
- Хмельницький +7...+9,
- Луцьк +6...+8,
- Рівне +6...+8,
- Житомир +4...+6,
- Вінниця +5...+7,
- Одеса +9...+11,
- Миколаїв +7...+9,
- Херсон +8...+10,
- Сімферополь +9...+11,
- Кропивницький +5...+7,
- Черкаси +4...+6,
- Чернігів +3...+5,
- Суми 0...+2,
- Полтава +2...+4,
- Дніпро +2...+4,
- Запоріжжя +3...+5,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ 0...+2
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / Карта Укргідрометцентру