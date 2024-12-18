Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Аномальне тепло чи затяжні морози: якою буде погода взимку 2025 в Україні

Прогноз погоди в Україні

Як прогнозують синоптики, у четвер, 19 грудня, буде хмарно з проясненнями. У більшості областей буде сухо й без опадів. Водночас у північно-східній частині очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Також на дорогах можлива ожеледиця, а у Карпатах – туман.

Що стосується температур, то найхолодніше буде на Сході та Півночі. Там стовпчики термометрів покажуть до +4 градусів вдень, а вночі – до -6 морозу.

У західних, більшості південних областей та в Криму буде тепліше – до +12 тепла. Вночі на Півдні, Заході й Центрі морози не прогнозують, максимум – стовпчики термометрів можуть подекуди опуститися до 0.

Вітер буде південно-західний та південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +5...+7,

Ужгород +6...+8,

Львів +8...+10,

Івано-Франківськ +10...+12,

Тернопіль +7...+9,

Чернівці +7...+9,

Хмельницький +7...+9,

Луцьк +6...+8,

Рівне +6...+8,

Житомир +4...+6,

Вінниця +5...+7,

Одеса +9...+11,

Миколаїв +7...+9,

Херсон +8...+10,

Сімферополь +9...+11,

Кропивницький +5...+7,

Черкаси +4...+6,

Чернігів +3...+5,

Суми 0...+2,

Полтава +2...+4,

Дніпро +2...+4,

Запоріжжя +3...+5,

Донецьк +1...+3,

Луганськ 0...+2

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / Карта Укргідрометцентру