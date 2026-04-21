Будет прохладно, а в некоторых регионах дожди и даже мокрый снег: прогноз погоды на 22 апреля

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 22 апреля?

22 апреля в Украину и в дальнейшем будет поступать холодный воздух с севера Европы. В ночные часы в большинстве регионов прогнозируют заморозки, однако днем за счет малооблачной погоды температура постепенно будет повышаться.

Существенных осадков не ожидается из-за влияния области повышенного давления. Только на востоке атмосферный фронт принесет дожди, а днем в Карпатах возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Небо в целом будет с переменной облачностью.

Ветер северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, в большинстве южных областей – +1...+6 градусов. На поверхности почвы также возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов, в Карпатах – +3...+8.

Какой температура будет в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +8...+10;

Днепр +8...+10;

Запорожье +8...+10;

Донецк +8...+10;

Луганск +7...+9;

Харьков +8...+10.



Погода в Украине 22 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

