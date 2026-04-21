Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 22 квітня?

22 квітня в Україну й надалі надходитиме холодне повітря з півночі Європи. У нічні години в більшості регіонів прогнозують заморозки, однак удень за рахунок малохмарної погоди температура поступово підвищуватиметься.

Суттєвих опадів не очікується через вплив області підвищеного тиску. Лише на сході атмосферний фронт принесе дощі, а вдень у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Небо загалом буде з мінливою хмарністю.

Вітер північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів, у більшості південних областей – +1…+6 градусів. На поверхні ґрунту також можливі заморозки до -3 градусів. Удень повітря прогріватиметься до +8…+13 градусів, у Карпатах – +3…+8.

Якою температура буде у великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +10...+12;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +10...+12;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +8...+10;

Дніпро +8...+10;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +8...+10;

Луганськ +7...+9;

Харків +8...+10.



Погода в Україні 22 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

