Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 22 квітня?

22 квітня в Україну й надалі надходитиме холодне повітря з півночі Європи. У нічні години в більшості регіонів прогнозують заморозки, однак удень за рахунок малохмарної погоди температура поступово підвищуватиметься.

Суттєвих опадів не очікується через вплив області підвищеного тиску. Лише на сході атмосферний фронт принесе дощі, а вдень у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Небо загалом буде з мінливою хмарністю.

Вітер північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 0 до -3 градусів, у більшості південних областей – +1…+6 градусів. На поверхні ґрунту також можливі заморозки до -3 градусів. Удень повітря прогріватиметься до +8…+13 градусів, у Карпатах – +3…+8.

Якою температура буде у великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +10...+12;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +8...+10;
  • Запоріжжя +8...+10;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +7...+9;
  • Харків +8...+10.


Погода в Україні 22 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Скільки триватиме негода в Україні?

  • Негода в Україні збережеться до 30 квітня з хмарністю, дощами та сильним вітром.

  • З 27 квітня періодично дощитиме, тоді як температурні показники значно не зміняться. У нічні години температура поливатиметься в межах 1 – 8 градусів тепла, а у день повітря прогріватиметься до +9 – +14.