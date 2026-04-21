Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 22 апреля?

22 апреля в Украину и в дальнейшем будет поступать холодный воздух с севера Европы. В ночные часы в большинстве регионов прогнозируют заморозки, однако днем за счет малооблачной погоды температура постепенно будет повышаться.

Существенных осадков не ожидается из-за влияния области повышенного давления. Только на востоке атмосферный фронт принесет дожди, а днем в Карпатах возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Небо в целом будет с переменной облачностью.

Ветер северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, в большинстве южных областей – +1...+6 градусов. На поверхности почвы также возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов, в Карпатах – +3...+8.

Какой температура будет в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +10...+12;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +10...+12;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +10...+12;
  • Черкассы +10...+12;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +8...+10;
  • Запорожье +8...+10;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +7...+9;
  • Харьков +8...+10.


Погода в Украине 22 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Сколько продлится непогода в Украине?

  • Непогода в Украине сохранится до 30 апреля с облачностью, дождями и сильным ветром.

  • С 27 апреля периодически будет идти дождь, тогда как температурные показатели значительно не изменятся. В ночные часы температура будет поливать в пределах 1 – 8 градусов тепла, а в день воздух будет прогреваться до +9 – +14.