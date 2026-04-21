Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 22 апреля?
22 апреля в Украину и в дальнейшем будет поступать холодный воздух с севера Европы. В ночные часы в большинстве регионов прогнозируют заморозки, однако днем за счет малооблачной погоды температура постепенно будет повышаться.
Существенных осадков не ожидается из-за влияния области повышенного давления. Только на востоке атмосферный фронт принесет дожди, а днем в Карпатах возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Небо в целом будет с переменной облачностью.
Ветер северо-западного направления, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -3 градусов, в большинстве южных областей – +1...+6 градусов. На поверхности почвы также возможны заморозки до -3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +8...+13 градусов, в Карпатах – +3...+8.
Какой температура будет в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +10...+12;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +10...+12;
- Черкассы +10...+12;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +8...+10;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +7...+9;
- Харьков +8...+10.
Погода в Украине 22 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Сколько продлится непогода в Украине?
Непогода в Украине сохранится до 30 апреля с облачностью, дождями и сильным ветром.
С 27 апреля периодически будет идти дождь, тогда как температурные показатели значительно не изменятся. В ночные часы температура будет поливать в пределах 1 – 8 градусов тепла, а в день воздух будет прогреваться до +9 – +14.