Запахнет весной, но небо будет плакать: какую погоду ожидать 3 февраля

В первый выходной день февраля украинцев ждет две новости: хорошая и плохая. Почти по всей территории Украины будет наблюдаться теплая погода, однако не обойдется без осадков.

Захватить с собой зонтик, или надеть капюшоны, придется всем жителям нашей страны. Где будет идти дождь сильнее всего, читайте дальше.

Смотрите также Когда в Украину придет тепло: прогноз погоды на весну от сурка Тимка

Потепление

3 февраля будет гораздо теплее, чем накануне. Средняя температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. На западе и северо-западе эта цифра будет даже больше. Там средний показатель составит 5 – 7 градусов тепла.

В то же время исключением из правила станут восточные и северо-восточные области. Наименьшая температура воздуха днем будет наблюдаться в оккупированных Донецке и Луганске. Там столбик термометра не поднимется выше 2 градусов тепла, но и не опустится ниже нуля, разве что ночью температура снизится до минус 4.

Где выпадет больше всего осадков

С запада страны на восток количество осадков будет расти. Так, например, для таких областей, как Львовская, Тернопольская и Франковская завтра следует ожидать небольшой дождь. Такая же ситуация характерна для центральных и южных регионов.

А вот в таких городах, как Киев, Житомир и Чернигов, пройдет ливень. На востоке страны тем временем будет падать снег, который постепенно перерастет в дождь.

Какая погода в областных центрах

Киев – +4...+6

Ужгород – +3...+5

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +5...+7

Житомир – +4...+6

Винница – +4...+6

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – +2...+4

Прогноз погоды на 3 февраля / Фото Укргидрометцентр