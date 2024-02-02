Запахнет весной, но небо будет плакать: какую погоду ожидать 3 февраля

2 февраля 2024, 14:41
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Источник:

Укргидрометцентр

В первый выходной день февраля украинцев ждет две новости: хорошая и плохая. Почти по всей территории Украины будет наблюдаться теплая погода, однако не обойдется без осадков.

Захватить с собой зонтик, или надеть капюшоны, придется всем жителям нашей страны. Где будет идти дождь сильнее всего, читайте дальше.

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Потепление

3 февраля будет гораздо теплее, чем накануне. Средняя температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. На западе и северо-западе эта цифра будет даже больше. Там средний показатель составит 5 – 7 градусов тепла.

В то же время исключением из правила станут восточные и северо-восточные области. Наименьшая температура воздуха днем будет наблюдаться в оккупированных Донецке и Луганске. Там столбик термометра не поднимется выше 2 градусов тепла, но и не опустится ниже нуля, разве что ночью температура снизится до минус 4.

Где выпадет больше всего осадков

С запада страны на восток количество осадков будет расти. Так, например, для таких областей, как Львовская, Тернопольская и Франковская завтра следует ожидать небольшой дождь. Такая же ситуация характерна для центральных и южных регионов.

А вот в таких городах, как Киев, Житомир и Чернигов, пройдет ливень. На востоке страны тем временем будет падать снег, который постепенно перерастет в дождь.

Какая погода в областных центрах

  • Киев – +4...+6
  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +3...+5
  • Херсон – +3...+5
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +2...+4
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – +2...+4

Прогноз погоды на 3 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анастасія Колеснікова