Запахнет весной, но небо будет плакать: какую погоду ожидать 3 февраля
Источник:Укргидрометцентр
В первый выходной день февраля украинцев ждет две новости: хорошая и плохая. Почти по всей территории Украины будет наблюдаться теплая погода, однако не обойдется без осадков.
Захватить с собой зонтик, или надеть капюшоны, придется всем жителям нашей страны. Где будет идти дождь сильнее всего, читайте дальше.
Смотрите также Когда в Украину придет тепло: прогноз погоды на весну от сурка Тимка
Потепление
3 февраля будет гораздо теплее, чем накануне. Средняя температура воздуха составит от плюс 4 до плюс 6 градусов. На западе и северо-западе эта цифра будет даже больше. Там средний показатель составит 5 – 7 градусов тепла.
В то же время исключением из правила станут восточные и северо-восточные области. Наименьшая температура воздуха днем будет наблюдаться в оккупированных Донецке и Луганске. Там столбик термометра не поднимется выше 2 градусов тепла, но и не опустится ниже нуля, разве что ночью температура снизится до минус 4.
Где выпадет больше всего осадков
С запада страны на восток количество осадков будет расти. Так, например, для таких областей, как Львовская, Тернопольская и Франковская завтра следует ожидать небольшой дождь. Такая же ситуация характерна для центральных и южных регионов.
А вот в таких городах, как Киев, Житомир и Чернигов, пройдет ливень. На востоке страны тем временем будет падать снег, который постепенно перерастет в дождь.
Какая погода в областных центрах
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +3...+5
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +4...+6
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +5...+7
- Ровно – +5...+7
- Житомир – +4...+6
- Винница – +4...+6
- Одесса – +4...+6
- Николаев – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Симферополь – +4...+6
- Кропивницкий – +3...+5
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +2...+4
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +2...+4
- Днепр – +2...+4
- Запорожье – +2...+4
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...+2
- Харьков – +2...+4
Прогноз погоды на 3 февраля / Фото Укргидрометцентр