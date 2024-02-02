Захопити із собою парасольку, або вдягнути капюшони, доведеться усім жителям нашої країни. Де дощитиме найсильніше, читайте далі.

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Потепління

3 лютого буде набагато тепліше, ніж напередодні. Середня температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 6 градусів. На заході та північному заході ця цифра буде навіть більшою. Там середній показник складатиме 5 – 7 градусів тепла.

Водночас винятком із правила стануть східні та північно-східні області. Найменша температура повітря вдень спостерігатиметься в окупованих Донецьку і Луганську. Там стовпчик термометра не підніметься вище 2 градусів тепла, але й не опуститься нижче нуля, хіба що вночі температура знизиться до мінус 4.

Де випаде найбільше опадів

Із заходу країни на схід кількість опадів зростатиме. Так, наприклад, для таких областей, як Львівська, Тернопільська і Франківська завтра слід очікувати невеликий дощ. Така сама ситуація характерна для центральних та південних регіонів.

А ось у таких містах, як Київ, Житомир і Чернігів, пройде злива. На сході країни тим часом падатиме сніг, який поступово переросте у дощ.

Яка погода в обласних центрах

Київ – +4...+6

Ужгород – +3...+5

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2

Харків – +2...+4

Прогноз погоди на 3 лютого / Фото Укргідрометцентр