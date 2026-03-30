Сонце лише в двох областях, в інших дощ: прогноз погоди на 31 березня
30 марта, 15:46
Солнце только в двух областях, в остальных дождь: прогноз погоды на 31 марта

Ирина Чеботникова

Во вторник, 31 марта, в Украине будет до +18 градусов, но не во всех областях. Самая теплая погода – в восточных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там также предупредили об опасности схода лавин в горах.

Какой прогноз погоды в Украине на 31 марта?

По данным синоптиков, будет облачно. Дождь умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой. Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +5...+10; днем +11...+16 градусов, на северо-востоке страны до +19, в западных областях +5...+10.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0...+5.

Какой будет погода в Киеве 31 марта?

Должно быть облачно и временами дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +5...+10, днем +11...+16. В Киеве ночью +7...+9, днем +13...+15.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Из-за оттепели в горах очень опасно – может сойти лавина. 30 – 31 марта, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, оранжевый).

Погода в областных центрах

  • Киев +13...+15
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +8...+10
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +8...+10
  • Житомир +11...+13
  • Винница +10...+12
  • Одесса +11...+13
  • Николаев +11...+13
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +13...+15
  • Черкассы +13...+15
  • Чернигов +15...+17
  • Сумы +16...+18
  • Полтава +15...+17
  • Днепр +14...+16
  • Запорожье +12...+14
  • Донецк +14...+16
  • Луганск +16...+18
  • Харьков +15...+17


Прогноз погоды в Украине на 31 марта / Укргидрометцентр