Солнце только в двух областях, в остальных дождь: прогноз погоды на 31 марта
Во вторник, 31 марта, в Украине будет до +18 градусов, но не во всех областях. Самая теплая погода – в восточных регионах.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там также предупредили об опасности схода лавин в горах.
Какой прогноз погоды в Украине на 31 марта?
По данным синоптиков, будет облачно. Дождь умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой. Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5 – 10 метров на секунду.
Температура ночью +5...+10; днем +11...+16 градусов, на северо-востоке страны до +19, в западных областях +5...+10.
В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0...+5.
Какой будет погода в Киеве 31 марта?
Должно быть облачно и временами дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью +5...+10, днем +11...+16. В Киеве ночью +7...+9, днем +13...+15.
Предупреждение о снеголавинной опасности
Из-за оттепели в горах очень опасно – может сойти лавина. 30 – 31 марта, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, оранжевый).
Погода в областных центрах
- Киев +13...+15
- Ужгород +8...+10
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +8...+10
- Хмельницкий +8...+10
- Луцк +6...+8
- Ровно +8...+10
- Житомир +11...+13
- Винница +10...+12
- Одесса +11...+13
- Николаев +11...+13
- Херсон +11...+13
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +15...+17
- Сумы +16...+18
- Полтава +15...+17
- Днепр +14...+16
- Запорожье +12...+14
- Донецк +14...+16
- Луганск +16...+18
- Харьков +15...+17