Солнце только в двух областях, в остальных дождь: прогноз погоды на 31 марта

Во вторник, 31 марта, в Украине будет до +18 градусов, но не во всех областях. Самая теплая погода – в восточных регионах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там также предупредили об опасности схода лавин в горах.

Какой прогноз погоды в Украине на 31 марта?

По данным синоптиков, будет облачно. Дождь умеренный, ночью на Левобережье местами небольшой. Ветер юго-восточный (на западе страны северо-западный), 5 – 10 метров на секунду.

Температура ночью +5...+10; днем +11...+16 градусов, на северо-востоке страны до +19, в западных областях +5...+10.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0...+5.

Какой будет погода в Киеве 31 марта?

Должно быть облачно и временами дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура по области ночью +5...+10, днем +11...+16. В Киеве ночью +7...+9, днем +13...+15.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Из-за оттепели в горах очень опасно – может сойти лавина. 30 – 31 марта, в связи с осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень, оранжевый).

Погода в областных центрах

Киев +13...+15

Ужгород +8...+10

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +7...+9

Черновцы +8...+10

Хмельницкий +8...+10

Луцк +6...+8

Ровно +8...+10

Житомир +11...+13

Винница +10...+12

Одесса +11...+13

Николаев +11...+13

Херсон +11...+13

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +13...+15

Чернигов +15...+17

Сумы +16...+18

Полтава +15...+17

Днепр +14...+16

Запорожье +12...+14

Донецк +14...+16

Луганск +16...+18

Харьков +15...+17



Прогноз погоды в Украине на 31 марта / Укргидрометцентр