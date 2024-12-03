Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Снег накроет большинство областей Украины: где и когда будут осадки

Прогноз погоды на 4 декабря

Так, по данным синоптиков 4 декабря будет без осадков. Ночью и утром на западе и северо-востоке страны местами будет туман.

Указывается, что ветер будет преимущественно юго-восточный, его порывы составят 3 – 8 метров в секунду.

Синоптики также указали, как будут колебаться температурные показатели в областях и ждать ли в регионах морозов.

В Укргидрометцентре отметили, что температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южных и западных областях ночью около 0 градусов, днем 0 – 5 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов. В Карпатах ночью 5 – 10 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Какая температура будет в разных областях Украины

Киев -1 – +3

Ужгород +2 – +4

Львов +2 – +4

Ивано-Франковск +2 – +4

Тернополь +1 – +3

Черновцы +1 – +3

Хмельницкий +1 – +3

Луцк +1 – +3

Ровно +2 – +4

Житомир -1 – +1

Винница 0 – +2

Одесса +3 – +5

Николаев +2 – +4

Херсон +2 – +4

Симферополь +5 – +7

Кропивницкий -1 – +1

Черкассы 0 – +2

Чернигов 0 – +2

Сумы -1 – +1

Полтава 0 – +2

Днепр +1 – +3

Запорожье +2 – +4

Донецк +1 – +3

Луганск +1 – +3

Харьков -1 – +1



Погода на 4 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра