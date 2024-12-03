Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 4 декабря
Так, по данным синоптиков 4 декабря будет без осадков. Ночью и утром на западе и северо-востоке страны местами будет туман.
Указывается, что ветер будет преимущественно юго-восточный, его порывы составят 3 – 8 метров в секунду.
Синоптики также указали, как будут колебаться температурные показатели в областях и ждать ли в регионах морозов.
В Укргидрометцентре отметили, что температура ночью будет 0 – 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южных и западных областях ночью около 0 градусов, днем 0 – 5 градусов тепла, в Крыму до 9 градусов. В Карпатах ночью 5 – 10 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Какая температура будет в разных областях Украины
- Киев -1 – +3
- Ужгород +2 – +4
- Львов +2 – +4
- Ивано-Франковск +2 – +4
- Тернополь +1 – +3
- Черновцы +1 – +3
- Хмельницкий +1 – +3
- Луцк +1 – +3
- Ровно +2 – +4
- Житомир -1 – +1
- Винница 0 – +2
- Одесса +3 – +5
- Николаев +2 – +4
- Херсон +2 – +4
- Симферополь +5 – +7
- Кропивницкий -1 – +1
- Черкассы 0 – +2
- Чернигов 0 – +2
- Сумы -1 – +1
- Полтава 0 – +2
- Днепр +1 – +3
- Запорожье +2 – +4
- Донецк +1 – +3
- Луганск +1 – +3
- Харьков -1 – +1
Погода на 4 декабря / Скриншот с Укргидрометцентра