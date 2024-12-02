Где и когда на этой неделе будет идти снег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Тепло или сильные морозы и снег: какой будет погода зимой – интервью с синоптиком Укргидрометцентра

Снег в Украине

Синоптики прогнозировали, что 2 – 4 декабря существенных осадков в Украине не будет. Ночью и днем от -4 до +2 градусов. Впрочем, на Юге и Западе теплее, в частности, днем +1 – +6 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в четверг ожидается небольшой мокрый снег. Впрочем, пока что он будет, вероятно, только на Западе.

На Николая, 6 декабря, осадки могут накрыть уже большинство областей Украины. Будет идти мокрый снег.

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Ориентировочный прогноз погоды на 3 – 6 декабря / Скриншоты из Укргидрометцентра