Де та коли цього тижня йтиме сніг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Зверніть увагу Тепло чи люті морози і сніг: якою буде погода взимку – інтерв'ю з синоптикинею Укргідрометцентру

Сніг в Україні

Синоптики прогнозували, що 2 – 4 грудня істотних опадів в Україні не буде. Вночі та вдень від -4 до +2 градусів. Втім, на Півдні та Заході тепліше, зокрема, вдень +1 – +6 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже в четвер очікується невеликий мокрий сніг. Втім, поки що він буде, ймовірно, тільки на Заході.

На Миколая, 6 грудня, опади можуть накрити вже більшість областей України. Йтиме мокрий сніг.

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Орієнтовний прогноз погоди на 3 – 6 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру