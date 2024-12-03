Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 4 грудня

Так, за даними синоптиків 4 грудня буде без опадів. Вночі та вранці на заході та північному сході країни місцями буде туман.

Вказується, що вітер буде переважно південно-східний, його пориви становитимуть 3 – 8 метрів на секунду.

Синоптики також вказали, як коливатимуться температурні показники в областях та чи чекати в регіонах морозів.

В Укргідрометцентрі зазначили, що температура вночі буде 0 – 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В південних та західних областях вночі близько 0 градусів, вдень 0 – 5 градусів тепла, в Криму до 9 градусів. В Карпатах вночі 5 – 10 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Яка температура буде в різних областях України

  • Київ -1 – +3
  • Ужгород +2 – +4
  • Львів +2 – +4
  • Івано-Франківськ +2 – +4
  • Тернопіль +1 – +3
  • Чернівці +1 – +3
  • Хмельницький +1 – +3
  • Луцьк +1 – +3
  • Рівне +2 – +4
  • Житомир -1 – +1
  • Вінниця 0 – +2
  • Одеса +3 – +5
  • Миколаїв +2 – +4
  • Херсон +2 – +4
  • Сімферополь +5 – +7
  • Кропивницький -1 – +1
  • Черкаси 0 – +2
  • Чернігів 0 – +2
  • Суми -1 – +1
  • Полтава 0 – +2
  • Дніпро +1 – +3
  • Запоріжжя +2 – +4
  • Донецьк +1 – +3
  • Луганськ +1 – +3
  • Харків -1 – +1


Погода на 4 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру